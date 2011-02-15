Почему коляски негативно влияют на психику ребенка

Детские коляски, в которых ребенок сидит лицом вперед, могут вредить детской психике.

Британские ученые считают, что детские коляски могут тормозить развитие малыша и негативно повлиять на психологическое состояние ребенка в будущем. Проблема заключается в том, что дети в современных колясках не могут добиться внимания взрослых и с ними реже разговаривают. Из более 3 тысяч опрошенных родителей с ребенком в коляске разговаривает лишь 11%.

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