Почему коляски негативно влияют на психику ребенка
12:50, 15 февраля 2011Зарубежные новости
0
Мнение психологов
Детские коляски, в которых ребенок сидит лицом вперед, могут вредить детской психике.
Британские ученые считают, что детские коляски могут тормозить развитие малыша и негативно повлиять на психологическое состояние ребенка в будущем. Проблема заключается в том, что дети в современных колясках не могут добиться внимания взрослых и с ними реже разговаривают. Из более 3 тысяч опрошенных родителей с ребенком в коляске разговаривает лишь 11%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter