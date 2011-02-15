Женщина скончалась после пластики ягодиц

Американская полиция приступила к расследованию смерти британки после инъекции силикона в ягодицы, сообщает BBC.

По данным следователей, женщина с тремя согражданами прибыла из Лондона в Филадельфию для улучшения формы ягодиц у нелегальных "косметологов". Предполагается, что она нашла подпольную организацию по интернету.

Процедура проводилась прямо в номере отеля Hampton Inn неподалеку от международного аэропорта. Британке были выполнены инъекции жидкого силикона, не разрешенного к применению по этому показанию на территории США, в ягодицы. Одна из ее соотечественниц получила аналогичные инъекции в бедра.

После процедуры самочувствие женщины ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Британку доставили в местную больницу, где она вскоре скончалась.

Результаты вскрытия пока не получены, поэтому техника инъекций и непосредственная причина смерти пока остаются неизвестными. Предположительно, смерть наступила в результате эмболии (закупорки) легочных сосудов частицами силикона, попавшими в кровоток – аналогичный случай произошел в 2009 году в Нью-Йорке.

В настоящее время полиция разыскивает двух человек по подозрению в причастности к преступлению.

medportal.ru