Как лечить насморк "бабушкиными" средствами

*1 ст. л. меда, 1 стакан молока.

Развести мед в теплом молоке.

Принимать маленькими глотками по 1 стакану 2–3 раза в день.

* Жевать кусочки медовых сот в течение 12–15 мин 3–4 раза в день. Воск выплевывать.

*2 ст. л. ягод и 1 ст. л. цветков малины, мед по вкусу.

Ягоды и цветки малины заварить в фарфоровой посуде 1,5 стакана кипятка, настоять 20–25 мин, процедить. Добавить мед.

Пить вместо чая по 1 стакану 3–4 раза в день.

* Рецепт: 0,5 стакана огуречного сока, 1 ч. л. меда.

Свежевыжатый огуречный сок смешать с медом.

Принимать смесь по 0,5 стакана 3 раза в день.

*150 г меда, 250 г толченых грецких орехов, 2 лимона, 0,25 стакана сока алоэ.

Тщательно смешать мед, грецкие орехи, сок алоэ. Добавить свежевыжатый сок лимонов. Все тщательно перемешать.

Принимать готовую смесь по 1 ст. л. (детям – по 1 ч. л.) 3–4 раза в день.

*Сварить свеклу до мягкости. Пропустить ее через мясорубку или натереть на мелкой терке. Затем отжать через сложенную в несколько рядов марлю.

Соком свеклы смазывать слизистую оболочку носа 2–3 раза в день.

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