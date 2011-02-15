Тайские врачи: массаж - лекарство от всех болезней

Таиландские врачи утверждают, что массаж и "сенсорная терапия" способны исцелить человека практически от всех болезней.

Специалисты больницы Манарон уверены, что с помощью различных типов массажа можно избавиться от огромного количества недугов. "Массаж включает в себя не просто знания о строении тела человека, нахождении важных центров, но и такое простое, на первый взгляд, действие как обычное прикосновение или "сенсорную терапию", - заметил доктор Санти Джунтаван. "Наши наблюдения показали, что массаж и постоянные прикосновения к младенцам делают их более спокойными, снимают раздражение и стресс, - рассказал он. - Далее мы провели опыты на нескольких группах людей с разными заболеваниями, проводя курсы лечебного и расслабляющего массажа ежедневно. Позитивная динамика не заставила долго ждать". Массаж дает потрясающие результаты, ускоряя процесс выздоровления на 60 процентов. Особенно помогает данный вид терапии при болезнях суставов, стрессе, проблемном кровообращении, головных болях, сердечной недостаточности, нервных расстройствах, диабете и инфекциях.

"Мы намерены развивать данное направление в массаже, именуя его "сенсорной терапией", которую может использовать каждый в домашних условиях", - продолжил он. В технике такого массажа нет ничего сложного, главное быть в хорошем настроении и направлять позитивную энергию через руки, добавил Санти Джунтаван. "Если источник боли известен, то надо положить обе руки на проблемное место и несильно надавливать в течение 5-10 минут", - добавил он. По данным доктора Джунтавана, сенсорная терапия также применялась как вариант лечения у 20 детей, больных лейкемией. Результаты показали улучшение состояния здоровья на 30 процентов уже через 3 недели постоянной терапии.

Основной эффект от такого массажа, считает эскулап, это выброс эндорфинов и улучшение настроения, а также существенное сокращение гормонов стресса - кортизола и норадреналина. Наличие эндорфинов в крови позволяет очень быстро восстанавливать иммунитет и противостоять болезням.

ami-tass.ru