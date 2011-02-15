После вечеринки в редакции Playboy 170 людей заболели легионеллезом

В США около 170 человек заболели после посещения вечеринки в штаб-квартире журнала Playboy в Лос-Анджелесе. Им поставлен предварительный диагноз - легионеллез или "болезнь легионеров", пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на окружной департамент здравоохранения.

Возможная вспышка опасной болезни затронула исключительно гостей ежегодной конференции IT-работников DOMAINfest, которая 3 февраля проходила в главной редакции Playboy - легендарном здании Playboy Mansion.

Среди симптомов заболевания медики отмечают "лихорадку, озноб, кашель и общую слабость". "Департамент проверяет несколько точек, включая Playboy Mansion в Холмби-Хиллс", - говорится в их заявлении.

Представители основателя журнала 84-летнего Хью ХЕФНЕРА отрицают возможность того, что причина болезни может быть связана с Playboy Mansion, передает РИА «Новости».

"Слухи о том, что кто-то заболел в Playboy Mansion, являются вымыслом. Не существует никаких доказательств. Никто из сотрудников самого Playboy не заболел, в том числе диджей, которая находилась в эпицентре событий", - заявил пресс-секретарь Х.ХЕФНЕРА.

Он подчеркнул, что руководство журнала сотрудничает со здравоохранительными органами в процессе расследования причин вспышки предполагаемого легионеллеза.

Playboy является одним из самых известных в мире брэндов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В настоящее время Playboy выпускается на различных языках во всем мире, отмечает NEWSru.

Легионеллез, называемый также "болезнью легионеров", вызывается бактерией, которая появляется в воде, циркулирующей в закрытых системах кондиционирования воздуха. Эта бактерия вызывает тяжелое поражение легких.

Возбудитель заболевания Legionella pneumophillia ("легионеллезная пневмония") впервые был зафиксирован в 1976 году в США в Филадельфии, где среди делегатов съезда Американского легиона возникла вспышка пневмонии (отсюда название болезни).