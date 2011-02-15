8 из 10 российских детей вылечиваются от лейкоза

Сегодня выживаемость российских детей, больных острым лимфобластным лейкозом, превысила 80%, достигнув европейского уровня. Такие данные привел главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев на прошедшем сегодня видеомосте Москва-Берлин, приуроченному к Международному дню детей, больных раком /15 февраля/.

Специалист сообщил, что количество юных онкологических пациентов в России составляет 14-15 больных на 100 тыс. детского населения. Ежегодно раком в нашей стране заболевают примерно от 3,5 тыс. и до 5 тыс. детей. "При этом на сегодняшний день на диспансерном наблюдении из-за онкологии находятся порядка 30 тыс. российских детей", - отметил он.

Румянцев также рассказал, что уже больше 20 лет в России используется немецкий опыт лечения детей, больных раком. "В 1995 году мы организовали кооперированную российскую группу и предложили российский протокол лечения "Москва-Берлин", который был согласован с немецкими партнерами. Наши протоколы получили международное признание, сейчас мы делаем третий российский протокол лечения больных лейкемией", - подчеркнул он.

Директор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии отметил, что далеко не все больные раком дети в России доезжают в федеральные центры. "Между тем в Германии помощь для всех идентична, там неважно, где родился ребенок, в деревне или в Берлине. В Германии существует персонифицированный регистр, каждый пациент отслеживается. К этому сейчас идет и наша страна. Кроме того, необходимо, чтобы врачи во всех регионах страны имели одинаковый уровень подготовки", - подчеркнул главный педиатр Москвы.

В свою очередь заместитель директора Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Галина Новичкова напомнила, что 1 июня 2011 года - в Международный день защиты детей - запланировано открытие Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии на Ленинском проспекте. "Это самый крупный высокотехнологично оборудованный центр в Европе среди клиник подобного рода. Этот центр строит компания, которая специализируется на возведении медицинских центров высоких технологий", - рассказала она.

Кроме того, Новичкова отметила, что потребность в такой клинике была всегда. "Открытие этого центра ждут тысячи детей по всей России. Практически во всех регионах есть возможность лечить острый лимфобластный лейкоз, который не требует особых высоких технологий. Так, 80% этих детей можно вылечить без трансплантации костного мозга. Но 20% - нельзя, для них нужны такие центры. Есть серьезные заболевания, которые не могут лечить в клиниках на периферии", - подчеркнула специалист.

ami-tass.ru