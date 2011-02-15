Патриотизм улучшает здоровье и благополучие

Страна, где вы живёте, оказывает большое влияние на вашу жизнь и здоровье. И дело тут не в качестве здравоохранения или образования. Оказывается, гордость за Отчизну уже улучшает жизнь. Хотя трудно испытать «приступ патриотизма», если государственные институты не выполняют свои функции, но именно в бедных странах эта ассоциация была более чёткой.

Однако новое исследование, проведённое в 128 странах и включившее 130 тыс. человек, показало, что чем больше люди удовлетворены своей страной, тем лучше они думают о своей жизни, особенно группы с низким финансовым доходом или жители относительно бедных стран. Независимо от того, где вы живёте, положительные мысли о родной стране сильно ассоциируются с личным благополучием, утверждают специалисты Университета Иллинойса /США/ и Университета Торонто /Канада/.

Найденная связь проявлялась сильнее среди жителей бедных стран. Любой может идеализировать свою страну, говорят эксперты, но, кажется, это мощный стимул для поддержания позитивного взгляда на жизнь для тех, кто находится в худшем финансовом положении. Кроме того замечено, что среди населения не западных стран чувство личного благосостояния более тесно связано с удовлетворённостью своей страной. Для жителей западных стран и тех, кто имеет высокие доходы, личное благополучие в основном зависит от личностных факторов, таких как качество здравоохранения, уровень жизни и удовлетворённость работой. Авторы обзора заключили, что социальные факторы, включая патриотизм, также играют важную роль для определения качества жизни. Более того, они становятся основными факторами для уровня счастья населения, когда социально-экономический статус занижен.

ami-tass.ru