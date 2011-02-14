Чем полезно яйцо

Яйца содержат более низкие уровни холестерина, чем считалось ранее: среднее количество холестерина в одном большом яйце составляет на 14 процентов ниже, а содержание витамина D - на 64% выше. Американские медики Agricultural Research Service`s Nutrient Data Laboratory и Йельского университета утверждают, что яйца - это незаменимый источник важных питательных веществ, который нельзя исключать из рациона питания.

По словам врачей, на протяжении многих лет люди неоправданно уклоняются от потребления яиц, несмотря на их приятный вкус, низкую стоимость, удобство приготовления и питательную ценность - и всё из-за боязни холестерина в их составе. Однако более чем 40 лет исследований показали, что здоровые взрослые могут наслаждаться яичницей без увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Устранение яиц из питания обычно имеет как раз противоположный эффект на здоровье.

Медики убеждены, что потребление яиц не оказывает вредного воздействия на здоровье, даже у людей с высоким уровнем холестерина в крови. Одно яйцо в день не приводит к повышению уровня холестерина. Медики рекомендуют потреблять в среднем не более 300 мг холестерина в сутки, а одно крупное яйцо содержит 185 мг холестерина.

Кроме того, яйца являются одним из немногих продуктов, которые служат источником витамина D, таким образом одно яйцо обеспечивает по крайней мере 10 процентов рекомендуемой дневной нормы этого вещества. Количество белка в одном яйце - 6 граммов или 12 процентов рекомендуемой дневной нормы. Одно яйцо содержит также множество витаминов и минералов и всего 70 калорий. Питательные вещества в яйцах могут играть важную роль для контроля веса, мышечной силы, здоровой беременности, функций мозга и здоровья глаз.

ami-tass.ru