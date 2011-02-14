Как восстановить зрение своими силами

7 правил профилактики:

1. Не читайте лежа. Если вы читаете лежа на боку, то один край книги к вам ближе другого, поэтому установка глаз на строку постоянно меняется. Если вы лежите на спине и держите книгу в руках, важные сосуды шеи, которые несут кровь к мозгу, пережимаются, а от этого уже страдает не только зрение.

2. Не читайте в транспорте. Из-за хаотичных движений автобуса будут «прыгать» и ваши глаза, что очень увеличивает на них нагрузку.

3. Оборудуйте рабочее место. Монитор компьютера установите так, чтобы экран не отсвечивал, и следите, чтобы верхний край монитора был немного ниже уровня глаз. Знаки и изображения на экране должны быть в 10 раз ярче, чем фон экрана.

4. Делайте перерывы. Во время чтения не забывайте делать перерывы от трех до пяти минут через каждые 40—50 минут. Оптимальное время просмотра передач без вреда для зрительного аппарата — 1,5 часа в день. Если ваша основная работа связана с ПК, нельзя весь восьмичасовый рабочий день у монитора. Такими темпами уже через полгода-год ваше зрение упадет на пару диоптрий. Каждый час делайте расслабляющие упражнения для глаз или просто закройте их и дайте отдохнуть.

5. Надевайте специальные компьютерные очки. Они существенно снизят зрительное утомление и повысят аккомодацию.

6. Протирайте монитор. Регулярно делайте монитору уборку специальной влажной тряпочкой, которая снимет пыль и разводы, которые раздражают глаза.

7. Увлажняйте глаза. В течение рабочего дня используйте специальные капли для глаз, замещающие слезу («искусственная слеза»), которые увлажнят глаза и снимут воспаление. Они продаются в аптеке без рецепта.

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