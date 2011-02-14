Найдена область в мозге, отвечающая за страх

Почему некоторые люди беспокоятся по поводу самых незначительных событий, в то время как другие остаются совершенно спокойными перед лицом серьёзного бедствия? Американские неврологи Калифорнийского университета в сотрудничестве с Кембриджским университетом /Англия/ определили две различных области в нашей мозговой системе, которые объясняют, почему некоторые из нас более склонны к нервным переживаниям. Учёные обнаружили две различных нервных системы, которые играют роль, развиваем ли мы или преодолеваем наши страхи.

Первый идентифицированный в головном мозге путь связан со сверхактивной работой миндалины, играющей определённую роль в развитии конкретных фобий. Второй включает в себя деятельность в вентральной префронтальной коре, наоборот помогающей нам преодолевать наши страхи и тревоги. Оказалось, что мозг некоторых людей способен использовать вентральную переднюю часть мозга для контроля эмоционального ответа на страх - даже в ситуациях, когда стрессовые или опасные события продолжаются. Гиперактивность в миндалине наоборот приводила к гораздо более сильному ответу на стрессовые события.

ami-tass.ru