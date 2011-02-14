Девочка загорелась во время операции, как спичка

Десятилетняя девочка загорелась во время операции в детской больнице №3 города Магнитогорска, сообщили СМИ.

Врачи удаляли десятилетней Яне Семиной воспаленный аппендикс. В разгар операции девочка вспыхнула как спичка. В результате Яна получила ожоги ног и несколько дней провела в реанимации, передает Вести.Ру.

Как объяснили медики, вероятнее всего, обработанная спиртом кожа внезапно воспламенилась из-за искры аппарата для коагуляции сосудов. По другой версии, причиной ЧП могло стать короткое замыкание. Оно могло возникнуть из-за бракованной медтехники. На днях маленькой пациентке пришлось перенести процедуру по пересадке кожи. В ближайшем будущем девочку ждут пластические операции.

vz.ru