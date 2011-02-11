Как убрать головную боль

* Если головная боль сопровождает простуду или насморк, можно смазать ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, затылок.

* Смазать лоб и виски натертой мякотью лимона с кожурой. Если головная боль сопровождается высокой температурой, мякоть лучше немного подогреть.

* При головной боли на нервной почве весьма полезно пить свежий сок калины обыкновенной, есть больше свежих ягод клубники полевой. При периодических сильных болях – принимать свежий сок черной смородины (по 1/4 стакана 3 раза в день), или сырого картофеля (по 1/4 стакана).

* При мигрени, попробуйте такое средство: влейте в стакан яйцо, залейте кипящим молоком, быстро размешайте и выпейте. Если так делать несколько дней, мигрень прекращается.

* Рекомендуется жевать семена аниса; есть ягоды брусники; смазывать лоб и виски соком лимона.

* При головных болях от переутомления рекомендуется принимать теплую ванну или опустить в горячую воду ноги по щиколотки и посидеть так 10–15 минут. Затем принять стакан горячего настоя мяты (1 чайная ложка травы на стакан кипятка).

* Медленно расчесывайте волосы деревянной расческой 7-10 минут.

* Поставить на огонь таз с равным количеством воды и столового уксуса, дать закипеть. Когда пойдет пар, наклониться над тазом и очень медленно вдыхать пар 15 раз. Обычно сильная головная боль от этого прекращается или, во всяком случае, становится гораздо слабее.

* Принять теплую ванну или опустить ноги до щиколоток в горячую воду примерно на 10-15 минут. Можно выпить стакан горячего настоя мяты перечной (готовится из расчета 1 ч. ложка травы на стакан кипятка).

* Опустить обе руки с локтями в очень горячую воду и держать так, пока головная боль не прекратится, все время, подливая горячую воду по мере остывания.

* При легкой головной боли хорошо помогает черный или зеленый чай, заваренный с мятой. Выпить стакан такого чая в горячем виде, и через 10–15 минут боль пройдет.

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