Как найти хорошего стоматолога

Давно прошли времена, когда их кабинеты ассоциировались у людей с камерой пыток, но до сих пор даже самые отчаянные боятся доверять свои зубы первому попавшемуся доктору. И это верно. Но остается вопрос: как найти и опознать хорошего стоматолога?

Он не обязательно работает в крупном центре. Супердоктора водятся как в госучреждениях, так и в коммерческих медцентрах. Находят их разными путями, самый надежный и короткий – сарафанное радио. Нелишне, кстати, спросить непосредственно в поликлинике или в медцентре, к какому доктору лучше записаться – понятно, что при первой попытке выяснится, что «все доктора хорошие», но если завести задушевный разговор, вы наверняка получите заветную рекомендацию.

Он расспрашивает о вашем здоровье, даже если вы пришли по поводу одного-единственного зуба. Потому что ваши диагнозы, ваши аллергии, ваши особенности, ваше состояние в данный момент – все это очень важно. Например, если у пациента есть нарушения свертываемости крови или у пациентки в данный момент критические дни, могут возникнуть проблемы с кровотечением после удаления зуба.

Он осматривает все зубы, а не только тот, что болит в данный момент. Потому что, если зуб не портит вам жизнь и в нем нет дыры размером с кратер вулкана, это еще не значит, что он в порядке. И иногда случается, что сначала лучше вылечить втихую разрушающийся зуб, чем залатать дыру, по поводу которой пришел пациент.

Он описывает вам схему лечения и лишь после этого озвучивает его примерную стоимость. Хороший стоматолог подробно и доступным языком объясняет, какой объем работ подразумевает лечение, если есть варианты, рассказывает об их плюсах и минусах, а если зуб нуждается в восстановлении, показывает фотографии из серии «до» и «после», чтобы пациент понял все до конца. И только после этого объявляет, во что это обойдется.

Он не смотрит на часы. То есть за временем он, конечно, следит, но вы этого не замечаете. Хороший врач не торопится, он оценивает фронт работ заранее, с учетом времени приема, и скорее отложит какие-то процедуры до следующего раза, чем будет суетиться, одной рукой орудуя у вас во рту, а другой дописывая вашу карту.

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