Хотите хорошо жить - учите математику

Плохое знание математики сказывается на качестве жизни человека, в первую очередь, таких ее сторонах, как финансовое положение, здоровье и будущее благополучие. Поскольку наверстать упущенное во взрослой жизни очень трудно, низкая успеваемость в школе по этому важному предмету отдается потом эхом на всем протяжении жизненного пути. К такому выводу пришли специалисты шведского аналитического центра "Свенск квалитетсиндекс" на основе исследования, которое проводилось по заказу Фининспекции.

"Не факт, что все сегодня обладают необходимыми знаниями, чтобы делать расчеты, нужные для принятия требуемых решений", - говорит руководитель группы экспертов Юхан Алменберг в интервью газете "Дагенс нюхетер".

Правительство Швеции поручило Фининспекции принять все меры, чтобы подтянуть жителей страны по части умения считать. В представленном отчете говорится о необходимости улучшения преподавания математики в школе.

В международных рейтингах уровня подготовки населения по математике Швеция уступает многим странам.

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