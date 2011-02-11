45% детей счастливее в виртуальном мире, чем в реальности

По данным опроса, проведенного благотворительной организацией Kidscape, 45% детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет, проживающих в Соединенном Королевстве, "иногда чувствуют себя в виртуальном пространстве более счастливыми, чем в реальности". Об этом и других результатах опроса пишет The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 2300 человек. Из них 47% ведут себя в интернете иначе, чем в обычной жизни, 60% скрывают свой истинный возраст, а каждый восьмой общается с незнакомцами. "Проще быть тем, кем тебе хочется, потому что никто тебя не знает, а если не нравится какая-то ситуация, можно просто выйти и все", - сказал один из респондентов. Другой ценит "паутину" за то, что там "можно говорить все что угодно" и "редактировать свои фото, чтобы лучше выглядеть".

Психотерапевт и заместитель директора Kidscape Питер Брэдли считает результаты опроса поводом для беспокойства: "Нельзя допустить, чтобы кибермиры стали более приятным местом, чем существующие в реальности сообщества, иначе возникнет поколение молодых людей, которые не смогут правильно функционировать в социуме", - предостерегает специалист.

www.inopressa.ru