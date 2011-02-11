Чипсы делают детей глупыми

Дети, употребляющие в пищу нездоровые продукты, имеют пониженную активность мозга. Исследование показало: чипсы, печенье и пицца в рационе ребенка младше трех лет грозит снижением IQ по прошествии пяти лет. Примечательно: даже изменение рациона не поможет. Урон, наносимый мозгу, непоправим.

Это первая научная работа, в которой прослеживается прямая взаимосвязь рациона у маленьких детей и уровнем их умственных способностей в дальнейшем. В ходе исследования сотрудники Бристольского университета брали в расчет такие факторы, как социальное положение, грудное вскармливание, образование матери и возраст, обстановку в доме, наличие игрушек и книг у ребенка.

Оказалось, именно правильное питание в первые три года жизни, когда мозг быстро растет, оказывало существенное влияние. Понятное дело, что нездоровые продукты не могут похвастаться богатым набором полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для функционирования мозга.

В общей сложности в изыскании приняли участие около 14000 детей, рожденных в начале 90-х. Их родителям предлагалось заполнить вопросник по поводу рациона ребенка в возрасте трех, четырех, семи и восьми лет. Это позволило выделить три стратегии питания: рацион, насыщенный жирами и сахаром; традиционный рацион с мясом и овощами; здоровое питание, подразумевавшее обилие салатов, фруктов, овощей.

А когда детям исполнилось восемь лет, доктор Паулин Эмметт и доктор Кэйт Норстоун оценили уровень их IQ. Так, удалось узнать, что продукты, потреблявшиеся в возрасте 4 и 7 лет, не оказывали значительного влияния на умственные способности. Однако 20% детей, плохо питавшихся в возрасте 3 лет, в дальнейшем демонстрировали снижение уровня IQ на пять пунктов.

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