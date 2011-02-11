Как грамотно контролировать свой вес
Советы для женщин
Сейчас диеты стали очень популярными. Если Вы до беременности постоянно сидели на диетах, то Вам надо запомнить, что во время беременности это противопоказано. Сейчас Вашей главной задачей является правильное и грамотное набирание веса. Многие думают, что с наступлением беременности они должны питаться за двоих, то есть за ребенка и за себя, но это не так.
Будущие мамы должны питаться не за двоих, а для двоих.
Каждая женщина за время беременности должна прибавить от 10 до 15 килограммов, в соответствии с тем, как Ваш вес до наступления беременности соответствовал росту. Прибавление в весе говорит о том, что беременность у Вас протекает нормально.
За счет чего женщина начинает прибавляться в весе. С наступлением беременности объем крови может увеличиться на 49 процентов, а может даже и больше. В зависимости, какой ребенок, из-за этого Вы можете увеличиться в весе на 1.5 кг. Около 5 процентов веса будет приходиться на плаценту и 5.5 процентов на амниотическую жидкость.
К концу беременности весь вес распределится, и будет выглядеть так:
680 грамм на плаценту;
1125 грамм на молочные железы;
900 грамм на околоплодную жидкость;
1550 грамм на объем крови;
3450 на ребенка;
3000 на жировые запасы. В среднем это около 12 кг.
Резкое прибавление или похудание говорят о том, что что-то не в порядке.
Для организма лучше, если Вы будете набирать вес постепенно. Самочувствие будет намного лучше.
Восстановиться быстрее после родов Вам поможет умеренная прибавка в весе. Если же Вы будете поправляться быстро, у Вас могут появиться на коже растяжки.
Если во время беременности Вы поправляетесь, как положено, значит Ваш ребенок получает все необходимые микроэлементы и вещества.
В течение первых трех месяцев прибавка в весе заметна не будет. Ребенок начнет расти только со второго месяца. У женщин с нормальным весом прибавление с этого времени будет составлять 390 грамм в неделю.
У женщин с первой беременностью еженедельно будут такие прибавки в весе:
200 грамм каждый месяц до десяти недель;
300 грамм в неделю с 10 по 20 неделю;
400 грамм каждую неделю с 30 по 30 неделю;
300 грамм каждую неделю с 30-40 неделю.
Если Вы прибавляете в весе намного больше, то следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.