Менее 6 часов ночного сна приводят к раку

Медики давно доказали, что недостаток здорового сна повышает риск развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ранней смерти. Теперь к этому списку можно добавить риск рака толстой кишки. Американское исследование Case Western Reserve University показало, что люди, которые спят в среднем меньше 6 часов ночью, имеют почти 50-процентное увеличение риска развития колоректальной аденомы по сравнению с теми, кто спит не менее 7 часов в сутки. Аденома является предшественницей раковых опухолей, а без лечения она становится злокачественной.

Медики проанализировали качество и режим сна среди 1 тыс. 240 пациентов. Было зафиксировано, что больные с аденомой в целом спали ночью меньше. Найденная связь оставалась явной даже после учёта факторов семейной истории болезни, привычки курения и массы тела. Ассоциация была ненамного сильнее среди женщин, чем среди мужчин.

Короткая продолжительность сна является сильным фактором риска рака толстой кишки, предупреждают врачи, поскольку меньшее время ночного отдыха сокращает выработку мелатонина, естественного гормона, связанного с восстановлением ДНК. Также предполагается, что сопротивление инсулина лежит в основе связи между нарушением сна и раком.

ami-tass.ru