Чувство влюбленности действует лучше любых лекарств

В преддверии Дня святого Валентина ученые сделали сенсационное открытие: чувство влюбленности позволяет снизить кровяное давление, избавиться от депрессии и затянуть раны.

Комментирует Джулианн Холт-Ланстад, адъюнкт-профессор психологии в университете Бригама Янга: "Отношения помогают нам справляться со стрессом. Партнер гарантирует эмоциональную поддержку. Также люди на фоне подобного состояния больше внимания уделяют профилактике: тренировкам, правильному питанию".

А вот Артур Арон, психолог из университета Стони Брук в Нью-Йорке, специально сканировал мозг людей, находящихся на разных стадиях влюбленности, дабы понять, механизм влияния этого чувства на здоровье человека. Это позволило выяснить: влюбленность приводила к выбросу в мозге допамина - нейротрансмиттера, влияющего на удовольствие и мотивацию. То же самое происходит, если человек выигрывает много денег или принимает кокаин.

В частности, Арон сравнил результаты сканирования 17 людей, которые в среднем состояли в браке 21 год, с результатами 17 человек, только недавно влюбившихся. У всех участников наблюдалась активизация системы допамина, однако в мозге незамужних влюбленных пар подсвечивались зоны, связанные с тревогой, напряжением и навязчивыми идеями.

Простые объятия и держание за руку провоцируют выделение гомона окситоцина, понижающего уровень стрессовых гормонов, снижают кровяное давление, улучшают настроение и уменьшают чувствительность к боли, показала работа университета Северной Каролины. Сотрудники же университета Огайо ранее доказали: чувство влюбленности ускоряет затягивание ран.

Тех людей, кто еще не влюбился, Джулианн Холт-Ланстад успокаивает: наличие сильной связи с друзьями и родными компенсирует отсутствие отношений, увеличивая шансы на выживание на 50%. А вот будучи отвергнутым, человек может начать болеть. Развод также негативно сказывается на здоровье.

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