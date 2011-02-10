В продажу поступили экспресс-тесты на отцовство

Один из крупнейших магазинов Великобритании в ближайшее время готовится выпустить в продажу комплекты, благодаря которым все желающие смогут устанавливать генетическую связь между ребенком и его предполагаемым отцом в домашних условиях.

Новый счетчик ДНК будет стоить 29,99 фунтов стерлингов, и в комплекте с ним будет продаваться диск, содержащий подробную видеоинструкцию по его применению. При помощи специального тампона необходимо собрать данные ребенка, а также его матери и отца.

После этого полученный материал необходимо передать в соответствующую лабораторию для анализа, который будет стоить еще 129 фунтов стерлингов. Воспользоваться данной услугой сможет любой британец или британка, если им исполнилось 16 лет. Оба предполагаемых родителя предварительно должны подписать специальную форму, посредством которой они выражают свое согласие на предоставление и исследование специалистами своих генетических данных.

По мнению одного из авторов новой идеи, профессора биоэтики Хелен Уотт, домашние тесты на установлении отцовства обладают огромным количеством преимуществ. Как считает эксперт, дети могут тяжело переживать ситуацию, когда они не знают точной информации о своем рождении, но ощущают какую-либо недосказанность и напряжение в отношениях между родителями.

В то же время, если матери ребенка нечего скрывать от своего супруга, но, несмотря на это, он имеет определенные сомнения, генетический экспресс-тест поможет обрести душевное спокойствие всем членам семьи.

Raut.ru