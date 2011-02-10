Женщина продала своего новорожденного прямо в роддоме

Гражданка Молдавии задержана в Москве за продажу своего новорожденного ребенка.

Женщина была задержана накануне в Зеленограде в служебном кабинете роддома при 3-й городской больнице. Своего сына она оценила в 1,2 миллиона рублей. Как сообщили ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах столицы, именно такую сумму она получила за малыша.

Ребенок сейчас находится в больнице под наблюдением медиков. В отношении его матери возбуждено уголовное дело.

news.mail.ru