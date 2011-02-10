Кому вредны семечки
11:10, 10 февраля 2011Зарубежные новости
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Врачи не советуют покупать очищенные семечки
Семена подсолнуха - один из продуктов, который насыщает наш организм цинком. Последний, в свою очередь, отвечает за работу нервной системы и иммунитет.
Диетологи рекомендуют употреблять семечки вечером, как полноценный белковый продукт, который благотворно влияет на рост волос, выводит из организма свинец, помогает при заболеваниях почек и мочевого пузыря.
Вместе с тем, людям, которые страдают избыточным весом, семечки могут только навредить - они очень калорийные.
Также врачи не советуют покупать очищенные семечки. Без шелухи жиры окисляются и теряют все полезные свойства.
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