Кому вредны семечки

Семена подсолнуха - один из продуктов, который насыщает наш организм цинком. Последний, в свою очередь, отвечает за работу нервной системы и иммунитет.

Диетологи рекомендуют употреблять семечки вечером, как полноценный белковый продукт, который благотворно влияет на рост волос, выводит из организма свинец, помогает при заболеваниях почек и мочевого пузыря.

Вместе с тем, людям, которые страдают избыточным весом, семечки могут только навредить - они очень калорийные.

Также врачи не советуют покупать очищенные семечки. Без шелухи жиры окисляются и теряют все полезные свойства.

uaua.info