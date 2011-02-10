Чай для ребенка: польза или вред?

Наверняка, практически все родители не раз видели на прилавках супермаркетов особые чаи, предназначенные для самых маленьких. Как же среди всего разнообразия выбрать тот чай, который лучше всего подойдет для ребенка?

Как и к любому другому продукту, изготовленному на производстве для детского питания, к чаю предъявляются те же требования. В частности, чай должен быть приготовлен только на основе натуральных ягод и трав, исключая различные синтетические добавки. Как правило, натуральные фрукты и ягоды и определяют вкус самого чая. Нередко чай могут дополнительно обогатить витамином С, что не запрещено. Такого рода чай очень полезен для крох, так как помогает поддерживать иммунитет. Если говорить о травах, то в основном, встречаются в составах фенхель, ромашка, анис, мелиса и мята. Иногда производители добавляют в чай для малышей небольшое количество черного чая. Так как черный чай содержит кофеин, а он, как вы знаете не должен присутствовать в детском питании, то чай специально обрабатывают, чтобы "извлечь" из него кофеин.

Детский чай полезен для деток, но рано вводить его в рацион не стоит. Дело в том, что в последнее время растет число малышей уже с рождения склонных к аллергиям, а входящие в состав чая ингредиенты могут послужить ее возникновению. Повременить с чаем необходимо еще и потому что, порой, «сладкие углеводы» чая могут спровоцировать расстройство желудочно-кишечного тракта.

Приобретая чай для ребенка всегда обращайте внимание на указание возраста на упаковке. Дело в том, что возраст, с которого разрешается пить тот или иной чай, определяется составом чая. Конечно, лучше всего перед тем, как вводить чай в рацион крохи, проконсультироваться с врачом.

После рождения крохи до трех месяце можно давать ему только чаи на основе фенхеля или ромашки. Это обусловлено тем, что данные ингредиенты чая реже всего вызывают аллергические реакции, да к тому же такие чаи очень полезны для самых маленьких.

Не стоит спешить вводить в рацион крохи чай, когда он находится на грудном вскармливании. Если же врач все же решит, что ребенку необходим чай, к примеру, его мучают кишечные колики или наблюдаются другие проблемы, то таким деткам чай необходимо давать из ложечки. Если давать пить чай из бутылочки, то кроха может запросто отказаться от груди, так как усилия, прикладываемые для получения молока гораздо больше, чем для тех же действий, но из бутылочки.

Детские чаи необычайно полезны для самых маленьких членов семьи, но перед тем, как предложить малышу новый напиток, узнайте проконсультируйтесь у педиатра.

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