Главная опасность для европейских женщин

Уровень женской смертности от рака легких в Великобритании самый высокий в Европе. Однако Соединенное королевство является единственной страной, где смертность стабильна или снижается. Во всех других странах она по-прежнему растет, сообщают европейские ученые.

По их данным, в Великобритании женская смертность от рака легких более чем в три раза превосходит этот показатель в Испании и почти вдвое - во Франции. Всего, по оценкам сотрудников Университета Милана в Италии и Университета Лозанны в Швейцарии, в 2011 году от рака в Европе умрут 1,3 миллиона человек. Это немного больше, чем в 2007 году, пишет The Independent.

При этом рост смертности женщин от рака легких отстает от мужского. Это связано с тем, что женщины начали курить позднее. Тридцать лет назад процент курильщиков среди мужчин составлял 66%, а женщин - 20%. За последние 30 лет число курящих мужчин сильно уменьшилось, в то время как среди женщин оно увеличилось до 24%.

Как заявляют ученые, период от начала курения до развития рака обычно составляет от 30 до 40 лет. Поэтому в последнее десятилетие статистика смертности от рака легких между обоими полами начала выравниваться. Пока количество случаев заболеваемости раком легких среди мужчин снизилось, женщины начали сталкиваться с этим заболевание почти так же часто, как мужчины. А наибольшее число курящих составляют девочки и молодые женщины в возрасте от 15 до 25 лет.

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