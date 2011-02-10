Здорового человека должно быть мало

К такому выводу пришли ученые, оценив иммунитет обжор и тех, кто сидит на диете и занимается спортом.Калории, которые не растрачиваются из-за малоподвижного образа жизни, вряд ли можно назвать полезной "заначкой на черный день". Патологически упитанные люди гораздо чаще страдают от инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, астмы, некоторых видов рака и нарушений работы печени. Поэтому в 2007-2009 году несколько групп исследователей независимо друг от друга предположили, что ожирение бьет по иммунитету. Впрочем, ученые неоднократно доказывали, что меньше болеют и дольше живут те, кто мало ест и ведет активный образ жизни.

Исследователи из Бостонского университета (Boston University) под руководством Циндэ Чжоу (Qingde Zhou) провели эксперименты, подтверждающие эмпирические выводы на молекулярном уровне. Ранее Циндэ Чжоу и коллеги выяснили, что инфекционные заболевания полости рта (пародонтит и гингивит) наносят больший вред упитанным лабораторным животным.

Исследователи предположили, что, вероятнее всего, иммунная система толстых подопытных просто не способна адекватно отреагировать на появление возбудителя - Porphyromonas gingivalis. Это предположение согласуется с наблюдением, что уровень протеина TNF и свободных жирных кислот, которые совместными усилиями ослабляют врожденный иммунитет, значительно выше нормы у животных с лишним весом.

В настоящем исследовании ученые постарались понять, действительно ли у ожиревших животных ослабевает иммунитет. И можно ли вернуть здоровье (укрепить иммунитет) не медикаментозным путем, а с помощью физических упражнений и диеты.

В эксперименте ученые исследовали четыре группы животных. Мыши из первой выросли в условиях постоянного калорийного воздержания. Во второй группе животные, напротив, питались продуктами с высоким содержанием жира. Мыши из третьей группы выполняли физическую нагрузку и питались из одной кормушки с животными из второй группы. Животные из четвертой группы изначально тоже питались жирными продуктами, но потом ученые посадили их на диету и нагрузили ежедневными физическими упражнениями.

Исследования подтвердили, что вне зависимости от питания физические упражнения сжигают жир. У грызунов, которых еще и ограничивали в еде, не только исчезал жир, но и восстанавливалось здоровое соотношение химических соединений, которые обеспечивают работу иммунитета - цитокинов.

Затем ученые оценили реакцию иммунной системы на системное вторжение Porphyromonas gingivalis - заразили мышей. Оказалось, что иммунный ответ (соотношение цитокинов) соответствовал здоровой норме только у животных, которые "сидели на диете" и одновременно подвергались умеренным физическим нагрузкам.

Следующий опыт биологи провели in vitro: они изолировали клетки иммунной системы и напрямую воздействовали на них инфекцией. Результаты не отличались от полученных в первой серии опытов: макрофаги постящихся мышей-спортсменов на молекулярном уровне оказались более сильными "бойцами".

"Думаем, что бороться с мировой эпидемией ожирения можно лишь в том случае, если люди будут понимать, что лишний вес изрядно портит не только внешний вид, но и здоровье", - заключают авторы исследования.

epidemiolog.ru