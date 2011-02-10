От отказа переводить часы - только польза

Отмена перехода на зимнее время в РФ - правильное решение, которое особенно позитивно скажется на состоянии здоровья людей. Такое мнение высказал в беседе с корр.ТАСС главный терапевт-пульмонолог Минздравсоцразвития РФ, директор НИИ пульмонологии, академик Александр Чучалин.

"Есть понятие "биологические часы", - разъяснил он. - И для человека лучше, чтобы он адаптировался к окружающей среде, не меняя временного пояса". "Это правильное решение для людей, которые особенно чувствительны к нарушению структуры сна". Эксперт напомнил, что в обществе эта тема широко обсуждалась.

"Думаю, что президент РФ сделал такое заявление, ориентируясь на многочисленные экспертные оценки специалистов-биологов, врачей разных специальностей, промышленников и других", - сказал Чучалин. Академик призвал россиян поддержать президента "в таком пионерском решении".

Главный терапевт страны пояснил, что существует определенный склад человеческой личности, которая очень чувствительна к изменению временных поясов. "Когда человек перелетает с востока на запад, он адаптируется лучше /вслед за солнцем/, а когда летит с запада на восток, то адаптация гораздо хуже". Важно и то, отметил академик Чучалин, что, "когда разрыв во времени составляет 4 часа и более, то адаптация происходит чаще всего болезненно".

Академик разъяснил, что люди, особо зависимые от временного фактора, "в основном, страдают вегетативными расстройствами, то есть склонны к таким вегетативным реакциям, как кожные, а также реакции со стороны центральной нервной системы, легко возбудимые, с нарушением структуры сна". Эксперт добавил, что временная зависимость также ярко проявляется у людей с плохим пищеварением и сильным сердцебиением.

Накануне президент РФ Дмитрий Медведев объявил о том, что с осени 2011 года Россия больше не будет переходить на зимнее время. Последние 30 лет россияне осенью переводили стрелки на 1 час назад.

ami-tass.ru