От цвета таблеток зависит лечебный эффект

Ученые из университета Бомбея выяснили, что при выборе и употреблении медикаментов, пациенты обращают внимание на цвет лекарств. Кроме цвета, на восприятие препарата и самого лечения влияют вкус, форма.

Учеными было проедено исследование, в ходе которого участие принимали 600 человек. Выяснилось, что для многих людей цвет и форма таблеток считается как бы меткой памяти, которая работает в виде механизма соответствия.

По мнению участников принимавших непосредственное участие в исследовании, розовые таблетки имеют сладкий вкус в отличие от красных таблеток. Желтые таблетки были восприняты как соленые, несмотря на входящие в их состав ингредиенты.

По мнению других участников, голубые и белые таблетки имели горький вкус. 10% участников заявили о том, что оранжевые таблетки являются кислыми на вкус.

По словам ученых, у пациента появляется “сенсорный опыт” при покупке лекарств без назначения врача, независимо от того, является ли препарат микстурой, капсулой, таблеткой.

flistnews.com