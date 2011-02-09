IQ россиян падает

В преддверии Дня науки, отмечаемого в России 8 февраля, социологи ВЦИОМ провели специальный опрос и выявили наиболее интересные научные заблуждения россиян. Так, выяснилось, что треть россиян всерьез полагают, что Солнце вращается вокруг Земли - 32%, причем за последние четыре года таких респондентов стало даже больше на 4%.

Об этом сообщают «Вести.ру».

Чуть меньшая доля россиян утверждает, что первые люди жили в ту же эпоху, что и динозавры - 29%. Около четверти граждан РФ ошибочно полагают, что лазер работает, фокусируя звуковые волны - 26%.

Среди других научных заблуждений россиян - вера в то, что пол ребенка определяют гены матери (20%) и что полный оборот земля совершает вокруг солнца за один месяц (14%). Каждый шестой россиянин отрицает, что электроны меньше атомов (18%) и не верит в то, что нынешние люди развились из ранних видов человека (17%).

Самыми распространенными научными заблуждениями среди жителей России является вера в то, что радиоактивность - исключительно дело человеческих рук - 55%, и что антибиотики убивают вирусы так же, как и бактерии - 46%.

Опрос также показал, что научные заблуждения более свойственны женщинам, нежели мужчинам.