Учёные нашли новые доказательства пользы шоколада

Шоколад увеличивает производство в организме холестерина высокой плотности - "хорошей" формы холестерина, которая защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Таким же образом, как коробка конфет от любимого человека в День Святого Валентина заставляет сердце биться быстрее, так же и полифенолы в шоколаде увеличивают активность некоторых белков, включая те, которые относятся к генетическому материалу ДНК и повышают уровень "хорошего" холестерина, объясняют японские медики Food and Health R&D Laboratories в Сайтаме.

Исследование показало, что какао, основной ингредиент в шоколаде, снижает риск сердечных заболеваний за счёт повышения уровня HDL, или "хорошего" холестерина, а также снижая количество липопротеина низкой плотности или LDL, или "плохого" холестерина. Особенно много антиоксидантных соединений и полифенолов содержится в тёмном шоколаде. Учёные проанализировали последствия воздействия полифенолов из какао на показатели холестерина с использованием культурных клеток печени и кишечника в лабораторных условиях. Они сосредоточили своё внимание на производстве аполипопротеина А1 - белка ApoA1, который является основным компонентом "хорошего" холестерина, и аполипопротеина В /апоВ/, компонента "плохого" холестерина. Было установлено, что полифенолы какао увеличили уровни ApoA1 и наоборот сократили уровень апоВ как в печени, так и в кишечнике. Полифенолы из шоколада по всей видимости активируют рецепторы "хорошего" холестерина и белки, помогающие уменьшить "плохой" холестерин.

ami-tass.ru