Сегодня 5-метровый астероид пролетит близко к Земле

Второй за неделю астероид пролетит рядом с Землей - вслед за объектом 2011 CQ1, разминувшимся в пятницу с планетой на расстоянии всего 5,48 тысячи километров, в среду мимо Земли пролетит пятиметровый астероид 2011 CA7, сообщает НАСА.

Это небесное тело, обнаруженное в понедельник, представляет собой астероид размером от 2,3 до 5,1 метра. В среду в 17.30 по Гринвичу (20.30 мск) он пролетит рядом с Землей с относительной скоростью 9,6 километра в секунду на расстоянии 93,6 тысячи километров.

Невооруженным глазом этот астероид нельзя будет увидеть - его блеск достигнет лишь 17-й звездной величины (без телескопа можно видеть только звезды ярче шестой звездной величины).

В пятницу астероид 2011 CQ1, размер которого оценивался примерно в 1 метр, пролетел мимо Земли на расстоянии 0,85 ее радиуса, после чего изменил свою орбиту на 60 градусов.

В результате астероид перешел из семейства Аполлона (к нему принадлежат объекты, чья орбита большей частью находится за пределами земной) в семейство Атона (астероиды, чьи орбиты находятся внутри орбиты Земли).

Астрономы отмечают, что в среднем каждые несколько недель один метровый астероид вторгается в земную атмосферу и полностью в ней сгорает, образуя болид.

rian.ru