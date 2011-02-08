В России отменили переход на зимнее и летнее время

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил об отмене в России перехода на зимнее и летнее время, сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, россияне не будут переводить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. О традиционном переводе часов в марте Д.МЕДВЕДЕВ говорить не стал, поэтому, по всей видимости, 27 марта Россия в последний раз переведет часы вперед, отмечает агентство.

Д.МЕДВЕДЕВ сообщил о своем решении на встрече с молодыми учеными и лауреатами премии Президента РФ в области науки и инноваций за 2010 год. Президент добавил, что дает "соответствующее поручение правительству".

Между тем, отмечает Лента.ру, еще в октябре 2010 года сообщалось, что в Госдуму был направлен законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и обратно. Его авторами стали депутаты от ЛДПР. Кроме того, в начале 2011 года такой же законопроект внести в Госдуму обещала "Единая Россия". Еще один подобный документ был написан единоросами в ноябре 2009 года. О судьбе этих документов ничего не сообщается.

Как заявил Д.МЕДВЕДЕВ, объясняя свое решение, отмена перехода на зимнее и летнее время будет полезной. По его словам, необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов связана со стрессом и с заболеваниями, отмечает ИТАР-ТАСС.

Впервые идею отменить переход на сезонное время Д.МЕДВЕДЕВ озвучил во время обращения к Федеральному собранию в конце 2009 года. Как заявлял Президент, эта практика дает сомнительные выгоды при существенных затратах.

Россия переходит на зимнее и летнее время в течение последних 30 лет. В последнее воскресенье октября в 3:00 стрелки часов переводятся на один час назад, а в последнее воскресенье марта - на час вперед. Считается, что переход на сезонное время помогает экономить электричество.