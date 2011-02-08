Лечение судорог народными средствами

Внезапное судорожное напряжение мышц (тоническая судорога) может продолжаться некоторое время (обычно минуту) и часто сопровождается резкой болью. Такая судорога чаще возникает в икроножной мышце после длительной ходьбы, а также во время плавания у вполне здорового человека.

Обычно судороги – симптом заболевания, поэтому необходимо обратиться к врачу для установления их причины и лечения.

Общие судороги с потерей сознания – симптом эпилепсии. При появлении судорог нужно срочно вызвать врача. До его прихода необходимо создать спокойную обстановку. Уложить больного, чтобы он мог расслабить мышцы. Если нарушено дыхание, необходимо обеспечить приток свежего воздуха или дать кислород из кислородной подушки. В жаркую погоду, чтобы предотвратить обезвоживание организма, дают пить холодную воду, в которую добавлена поваренная соль (1 ч. ложка соли на литр воды).

Лечение народными средствами:

* Адонис весенний. Взять 1-2 ч. ложки сухой измельченной травы адониса весеннего на 1 стакан кипятка. Принимать взрослым по 1 ст. ложке 3 раза в день. Для детей двухлетнего возраста – по 5-6 капель; шестилетнего – по 15 капель; двенадцатилетнего – по 2 ч. ложки 5-6 раз в день.

* Горчичное масло. При сведении судорогой мышц рук и ног натирать больные места горчичным маслом.

* Мед. Принимать по 2 ч. ложки меда за каждым приемом пищи. Обычно курс лечения длится в течение недели.

* Ромашковое масло. В качестве наружного средства применять ромашковое масло.

* Сургуч. При судороге в руке надо взять в эту руку палочку сургуча. Можно взять кусок железа (но не стали или чугуна).

* Укол булавкой. Избавиться от судороги можно, если сведенную мышцу уколоть булавкой или чем-нибудь острым.

* Чеснок (настойка). Заполнить бутылку на 1/3 мелко нарезанным чесноком; залить 60%-ным спиртом или водкой. Настаивать в течение 64 дней в темном месте, каждый день взбалтывать. Принимать по 5 капель 3 раза в день перед едой в 1 ч. ложке холодной воды.

* Яичный белок с шафраном. 3 яичные белка, смешать с небольшим количеством шафрана. Намазать это лекарство наподобие мази на полотенце и привязать ко лбу.

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