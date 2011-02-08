Самый юный в Великобритании отец станет дедушкой

И жить торопится, и чувствовать спешит. Титул такого "торопыги из торопыг" вновь подтвердил британец, который прежде стал в свои 14 лет самым молодым на Туманом Альбионе отцом, а теперь готовится принять титул еще и самого юного у себя на родине деда.

Его дочка в свои молодые годы, в те же самые 14 лет, скоро станет мамой. И британец, которому ныне 29 лет, тогда превратится в дедушку - самого молодого в стране. Интригу ситуации добавляет то, что несмотря на известность "рекордсмена", никто до сих пор не знает ни его имени, ни местожительства. Он специально хранит инкогнито, не желая своей известностью причинить "жизненные неудобства" вступающей в раннее материнство дочери. Но отказать в интервью газете "Дейли мейл" самый молодой в недалеком будущем дед в Великобритании все же не смог.

"Да, история повторяется. Мне нравится перспектива стать самым молодым британским дедушкой, но в то же самое время беспокоит мысль о том, что моя дочь сейчас вынашивает ребенка. Ей придется пойти по моим стопам, а я по себе знаю, как трудно в подростковом возрасте оказаться родителем. Ну, ничего, осилим. Мы рады скорому прибавлению в семействе, и всем, чем можем, поможем молодой маме", - сообщил журналистам уникальный британец.

По его словам, рождение внучки ожидается в августе этого года. Из других подробностей известно только то, что бремя отцовства ляжет на 15-летнего тинейджера, который учится в одной школе с дочерью героя этой истории. А всему рассказу о предстоящей трансформации самого молодого в Великобритании отца в дедушку можно с полным правом предпослать эпиграф, гласящий о том, что яблоко не имеет привычки падать далеко от яблони.

ami-tass.ru