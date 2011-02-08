Настоящие мужчины должны есть мясо

Исследователи установили, что если мужчина питается мясом, то в глазах своей избранницы он выглядит настоящим мачо. А вот на вегетарианцев дамы смотрят подозрительно - они кажутся им слабыми.

Исследователи из Университета Британской Колумбии решили предоставить сотням молодых мужчин и женщин описания вымышленных людей противоположного пола, которые отличались между собой только в диетических пристрастиях. Участников опроса попросили оценить этих людей по степени привлекательности личности. Вегетарианцы оказались самыми добродетельными и правильными, что, конечно, довольно неплохо.

Но вот зато когда речь зашла об оценке маскулинности, являющейся в женском сознании синонимом сексуальной привлекательности мужчин, то здесь на первый план безоговорочно вышли парни, употребляющие мясо. При этом вегетарианцев признавали недостаточно мужественными даже те женщины, которые сами не употребляли мяса.

Стоит напомнить, что некоторые вегетарианцы уверены, что занятия сексом с партнером, употребляющим мясо, попросту неприемлемо.

newsland.ru