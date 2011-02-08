Материнская любовь в детстве защищает человека от будущего стресса

По словам китайского философа Лао-Цзы, любовь влияет не только на сердце, но и на голову. Исследование, проведённое в Институте психического здоровья при Университете Дугласа /Канада/, поддерживает эту идею: учёные установили, что материнская любовь оказывает положительное воздействие на развивающийся мозг ребёнка. Ранее уже было доказано, что количество и качество грудного молока и первые контакты матери с младенцем влияют на реакцию на стресс в зрелом возрасте у человека. Теперь неврологи обнаружили, что материнское внимание к ребёнку в первые месяцы жизни помогает сделать мозг менее уязвимым для стресса.

Лабораторные эксперименты на крысах показали, что внимание матери к потомству снижает восприимчивость к стрессовым ситуациям во взрослом возрасте. Другими словами, благодаря материнской заботе детёныши были менее уязвимы к стрессовым ситуациям, когда выросли. Эксперты говорят, что уровень родительской помощи и поддержки в раннем возрасте имеет сильное влияние на стрессовую реакцию во взрослой жизни. Больше материнской заботы в первые годы жизни ассоциируются у психиатров с высокой самооценкой и пониженными показателями гормона стресса кортизола.

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