Ученые назвали еще одну причину бесплодия

Если женщина бесплодна, возможно, в этом виноваты антиоксиданты, заявляет профессор Нава Декель из Отделения биологического регулирования. По ее словам, сейчас антиоксиданты стремятся добавить во все: в еду, напитки и даже крем для лица. Но на самом деле мы полностью не знаем, как они действуют в нашем организме, отмечает The Times of India.

В число наиболее распространенных антиоксидантов входят витамины C и E. Они работают, убивая молекулы реактивного кислорода, естественным образом образующиеся в теле. При стрессе данные молекулы вырабатываются в чрезмерно больших количествах, что повреждает клетки. Теоретически, нейтрализуя кислород, антиоксиданты улучшают состояние здоровья и тормозят процесс старения.

Еще совсем недавно эксперты из Cochrane Library заявляли о том, что антиоксиданты увеличивают шансы зачать ребенка. Между тем, профессор Декель вместе с доктором Кетти Школьник и Ари Тэдмор провела исследование и доказала обратное. Ученые добавляли антиоксиданты в яичники лабораторных мышей и зафиксировали значительное снижение овуляции. То есть яичники производили слишком мало яйцеклеток. А вот воздействие реактивного кислорода, напротив, имело противоположный эффект.

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