От шпината растут мышцы

Существует мнение, что некоторые продукты питания могут придавать человеку силу. После их употребления увеличивается мышечный тонус. Оказывается, это не миф.

Шпинат обладает свойством усилить мышечную силу, доказали эксперты из Каролинского института в Швеции.

В этом овоще содержится не только большое количество железа, но и неорганические нитраты. Эксперименты показали, что именно они способны придать тонус мышцам. Так, после тарелки шпината у организма сокращается потребность в кислороде за счет усиления эффективности митохондрий - органелл, питающих клетки тела энергией.

А регулярное употребление шпината дает более заметный эффект, пишет The Independent.

newsland.ru