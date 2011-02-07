На севере Москвы поймали "маньяка с молотком"

Около 22.00 в воскресенье в московском лесопарке «Лосиный остров» добровольцы из общественной группы, созданной для поиска «маньяка с молотком», обнаружили в заброшенном домике лесника человека, одежда и приметы которого совпадают с ориентировкой и фотороботом преступника.

Об этом Газете.ру сообщил представитель общественной группы.

Начиная с 1 февраля 2011 года район патрулируется пешими и автомобильными группами добровольцев. Здесь с 21 по 28 января было совершенно пять разбойных нападений на женщин. Преступник, вооруженный молотком, бил сзади своих жертв по голове и грабил их. Одна из женщин в результате нападения скончалась.

На территории лесопарка одна из мобильных групп «Патруля» решила осмотреть заброшенное здание на окраине леса – бывший домик лесничего. В одной из комнат они обнаружили спящим подозрительного человека, одежда и внешность которого совпадали с приметами преступника.

Сейчас задержанный находится в отделении милиции и проверяется на причастность к совершению преступлений по «делу молотка». Несмотря на это, все мобильные и пешие группы продолжают патрулировать территорию.