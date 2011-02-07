Будьте добры - будете здоровы!

Врачи постоянно предупреждают, что в развитии многих болезней не последнюю роль играет стресс. Он становится причиной язвенных болезней, бронхиальной астмы, различных расстройств иммунитета. Американские специалисты обращают особое внимание на то, что постоянный стресс в комплексе с агрессивным поведением может привести к повышению уровня холестирина и давления, а, следовательно, и к сердечным заболеваниям.

В ходе исследования, врачи проанализировали общее состояние трехсот здоровых людей в возрасте 50-70 лет, обращая особое внимание на количество интерлейкина-6 и с-reactive белков. В конечном итоге они установили, что негативные эмоции оказывают прямой эффект на здоровье. У тех участников, в поведении которых наблюдалось неконтролируемое раздражение и агрессия, в крови оказалось больше таких белков. Следовательно, враждебность дает толчок воспалительным процессам, запуская выработку вредных белков, когда человек находится в состоянии постоянного стресса или в состоянии депрессии.

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