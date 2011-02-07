Домашние питомцы в постели хозяев заносят опасные заболевания

Постель хозяев - не лучшее место для домашних животных, если только они не плюшевые, утверждают ветеринары из Калифорнийского университета. В ходе исследований они установили, что люди, позволяющие своим питомцам спать на кровати, рискуют получить "целый букет" опасных заболеваний.

"Домашние питомцы не должны приближаться к кровати, - подчеркивает один из авторов исследования, Бруно Чомел, эксперт по болезням, передающимся от животного человеку. - Плюшевый зверь в вашей постели не навредит, а вот живому там быть не следует". По его словам, собака или кошка могут передать человеку множество заболеваний, в частности, кожных и паразитарных.

Как отмечают исследователи, привычка целовать домашних животных тоже может обернуться неприятностями для здоровья. "Люди делают это не часто, - поясняет Чомел, - однако, если это происходит, последствия могут быть очень неприятными, в первую очередь для людей с ослабленным иммунитетом и детей".

В качестве простых, но действенных мер профилактики подобных заболеваний президент Американской ассоциации ветеринаров Ларри Корнгей рекомендует мыть руки после игры с домашними животными, а также регулярно водить их на ветеринарное обследование. Однако он подчеркнул, что "преимущества, связанные с наличием домашнего любимца, вне зависимости от того, ночует он на вашей кровати или нет, значительно перевешивают возможные опасности".

ami-tass.ru