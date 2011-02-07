Что делать, если ногти слоятся
Откажитесь от металлических пилочек
Чтобы не допустить до слоения ногтей, нужно придерживаться еще до болезни неких правил. Если слоятся ногти уже, эти правила особенно надо чтить. Первое, это использовать лаки для ногтей с содержанием кальция. Ведь именно в этом проблема, в его недостаче. А когда снимаете старый лак, используем специализированные препараты, которые не содержат ацетона, как привыкли многие.
Думаю, теперь понятно, почему слоятся ногти, все из-за недостачи кальция и других важных витаминов. Если процесс начался, лечение ногтей проводим обычными ванночками. Например, раз в неделю делаем раствор из растительного масла и 2-3 каплей йода и в нем держим свои пальцы несколько минут. Поможет избавиться с проблемой и другой рецепт. Смешиваем 10 мл масла жожоба и столько же масла с пшеничных зерен. Туда добавляем по две капли ладана, чайного дерева, розы и масла лимона. Все это перемешиваем и наливаем в ванночку. Туда опускаем на 5 минут пальцы рук и наслаждаемся заживлением. Должно помочь обязательно.
Очень хорошо помогает, когда слоятся ногти, масло с оливок. Оно весьма полезно и заживляет слоение, таким маслом можно протирать ногти перед сном. Еще помогает лимонный сок, его выдавливаем в теплую воду и замачиваем туда руки. Тоже очень эффективное средство, даже для профилактики.
Не помешает и делать главное, что нужно каждой женщине, навещать почаще маникюрный салон, салоны красоты. С таким подходом вам вылечат вашу красоту бысро и правильно. Поэтому хоть наши советы и хороши, но лучше проконсультироваться со специалистом, чем заниматься без ведома врачей самолечением.
А теперь еще парочка небольших советов. Если слоятся ногти на руках, не рекомендуется пользоваться металлическими пилочками для ногтей. Есть специальные пилочки с тефлоновыми покрытиями и, они бережно относятся к ногтям. И при самом подпиливании, ваши движения обязательно должны быть в одну сторону. Это хоть и не избавит от проблемы, но испортить маникюр не сможет сильно.
Следите за своими ногтями, ведь это красота рук. Многие мужчины считают, что маникюр женщины очень сексуальный и порой первый взгляд скользит именно по женским ручкам. В давние времена при поцелуе мужчины очень близко видели пальчики, а значит не допускайте слоения, не грязи и никаких ужасных сцен на руках, ведь вы можете встретить джентльмена, который пожелает вас поцеловать именно в руку, не надо портить такую сценку.