Прошла самая сильная за последние полгода магнитная буря

Самая сильная за последние полгода магнитная буря произошла ночью на 5 февраля.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили российские специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева.

Магнитная буря, по их данным, продолжалась шесть часов. Индекс геомагнитной активности достиг Кр значения 6, что соответствует двум баллам по принятой пятибалльной шкале классификации магнитных бурь.

«Хотя эта буря и не является рекордной (выше нее располагается еще три класса более мощных событий), событий такой амплитуды не наблюдалось полгода - с 4 августа 2010 года. Последняя же буря, превосходящая сегодняшнюю по силе, была зарегистрирована 10 месяцев назад, 5 апреля 2010 года, когда индекс геомагнитной активности достиг в максимуме бури уровня Kp=7", - говорится в сообщении на сайте лаборатории.

"Причиной бури стал корональный выброс массы - выброс высокотемпературной плазмы из короны Солнца в направлении на Землю, произошедший примерно три дня назад", - пояснил сотрудник лаборатории Сергей БОГАЧЕВ.