Как понизить давление аромамаслами

Ароматерапия может оказать глубокое воздействие на кровяное давление. Но для эффективного лечения обязательно соблюдать диету и вести здоровый образ жизни. Добавив к диете и правильному образу жизни нужные эфирные масла, можно достичь глубокого расслабления и снятия стресса.

Ванны

Ежедневные ванны с добавлением эфирных масел очень целебны. Особенно полезны следующие эфирные масла: ромашковое, шалфея мускатного, ладановое, гераниевое, чесночное, можжевеловое, лавандовое, майорановое, нероли, розовое и иланг-иланга.

Если требуется очищающее действие и вывод токсинов, например когда происходит перемена диеты, используйте две капли масла укропа, две капли масла можжевельника и две капли лимонного масла.

Ароматический массаж

Если применять ароматический массаж раз в неделю, то это окажет неоценимое воздействие на снижение кровяного давления. Проведя массаж, вы достигнете замечательных результатов, и кровяное давление может не повышаться в течение нескольких дней после процедуры. Массаж должен быть плавным, успокаивающим, всегда по направлению к сердцу. Предлагаются следующие рецепты:

· 1 капля масла шалфея мускатного

· 1 капля масла ладана

· 1 капля масла лаванды

или

· 1 капля масла майорана

· 1 капля масла нероли

· 1 капля масла иланг-иланга

· Каждую смесь развести в 10 мл несущего масла.

Противопоказания

Масла укропа следует избегать при беременности, а для эпилептиков применять пониженные дозы. Масла майорана также следует избегать при беременности, хотя негативная реакция маловероятна. Избегайте сильных солнечных лучей после применения масла лимона.

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