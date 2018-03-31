6 мужских страхов: С какими монстрами борется сильная половина человечества

Мужчине бояться стыдно! Это с детства внушают ему буквально везде: дома, в школе, во дворе. Результаты такого воспитания не могут не сказаться: наслушавшись в детстве, что плакать, бояться темноты, собак и хулиганов — самые тяжкие из грехов, — мужчины вырастают невротиками с такими изысканными фобиями, что даже Альфред наш Хичкок позавидовал бы.

Парадокс в том, что мужские страхи (если не брать самые экзотические — вроде боязни баклажанов или включенного пылесоса) — движущая сила их развития и становления. Если бы фобий не было, то абсолютное большинство сильной половины человечества утром не поднималось бы с кровати. Так что бороться с нормальными мужскими страхами не только бессмысленно, но и вредно. А вот контролировать, осознавать и наблюдать «внутренних монстров» — еще никому не мешало.

Итак, шесть самых распространенных и живучих мужских страхов.

1.Страх несостоятельности

Не верьте тому мужчине, который скажет, что он не боится НЕ МОЧЬ. В какой-то мере каждый мужчина может сказать: «Он стоИт — следовательно, я существую». Поэтому любая издевательская выходка самого ценного органа воспринимается самцом как предательский и болезненный удар по самооценке. Особенно в условиях информационной атаки, когда «желтые» СМИ только и повествуют, как важен для мужчины женский оргазм. Мол, не было у милой финальных конвульсий, лучше пойди, мужик, и «убейся ап стенку». Потому что жить тебе больше незачем. Однако именно опасение опозориться в постели заставляет многих мужчин бросать курить и вставать на лыжи. А это очень неплохое побочное действие для застарелой фобии.

Если страх физической несостоятельности присущ абсолютно всем особям мужского пола, то страх материальной беспомощности сильней всего одолевает как раз-таки зрелых и состоятельных мужчин, а никак не маменькиных сынков. Мужчина — продолжатель рода. И в идеале у него должно быть не только то, чем это род продолжить, но и то ,чем его накормить. Иначе ради чего все это, собственно говоря, затевалось?..

2.Страх отказа И как понять этих женщин со всеми их усмешками, ужимками и намеками? Ни один мужчина точно не может быть уверен, что правильно понял даму, даже если она разделась, легла на кровать и призывно откинула одеяло. Именно эта неуверенность рождает неврастению, портит демографию в стране. Боязнь поранить самолюбие — одна из ключевых, а потому победить этот страх особенно тяжело.

Лучшее средство: 50 граммов качественного спиртного во время ответственного свидания. Тут все слова ключевые — потому что, если вы выпьете БОЛЬШЕ 50 граммов какой-нибудь самопалки, и не НА свидании, а ДО него, вам откажут все, кроме товарища милиционера, который радостно сгрузит ваше бесполезное тело в вытрезвитель. Плюс к этому — занимайтесь аутотренингом. Отказала эта — значит, не откажет следующая. Всего и делов-то...

3.Страх поражения

Родной брат предыдущего. Мир мужчин — это мир жесткой, бескомпромиссной конкуренции. Причем совершенно не важно, что именно вы проиграли — партию в домино или выборы в Европарламент, — самолюбие будет страдать одинаково сильно. Страх оказаться в аутсайдерах толкает мужчин на самые бессмысленные поступки, которые чаще ведут в руки травматологов, чем на пьедестал славы. Привычка мериться всем и со всеми — одна из самых стойких мужских привычек. И старик Фрейд с его байками о мужской гигантомании не всегда оказывается прав. Например, в споре «а у кого тут самый крутой мобильный» победу одерживает, скорее всего, самый тонкий и изящный телефон. А проигравшие побегут поднимать самооценку в ближайший салон сотовой связи.

4.Страх показаться смешным На самом деле мужчины очень любят смешные ситуации. С одним единственным условием: если они в этих ситуациях не выступают в роли клоуна. Многие из них даже могут смеяться над собой. Но если желание посмеяться над ним возникает еще у кого-то — пиши пропало. Очень немногие способны сохранить лицо, обнаружив себя в публичном месте с расстегнувшейся ширинкой или багровым прыщом на волевом подбородке. Мужчины ставят между смешным и слабым жесткий и однозначный знак равенства.

5.Страх зависимости Влюбленная женщина готова раствориться в любимом, как сахар в кипятке. Влюбленный мужчина готов всеми частями тела вжаться в «панцирь», как краб на горячем песке. А все потому, что женщине слабой быть можно и нужно. А мужчине не пристало ни в коем случае! На то он мужчина. Боязнь потерять контроль над собой и над ситуацией как раз и формирует убежденных холостяков. Особенно, если мужчине часто попадались восторженные дамы, уверенные, что «теперь у нас все общее, включая бритву и носки». Когда мужчина лишается своей территории, то он становится похожим на зверя, загнанного в угол. А этого он допустить никак не может.

6.Страх одиночества

Мужчины боятся одиночества гораздо острее и сильнее женщин. Просто меньше трубят об этом на всех углах и в форумах. Именно этот страх обычно усиливается с годами, побеждает предыдущий и гонит несчастного в сторону ЗАГСа, роддома или мебельного магазина.

Среднестатистический мужчина боится остаться один не потому, что надеется перед смертью получить последнюю кружку пива из рук рыдающих внуков, а потому что, по современным канонам, брак является одним из пунктов социальной состоятельности. А человек (особенно мужчина) как животное стадное — несостоятельным быть не может. Просто не имеет права (см. пункт 1).

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