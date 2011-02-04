Найден психоключ, позволяющий управлять подсознанием

Еще в 1970-х годах великий гитарист Джимми Хендрикс в интервью журналу «Лайф» высказал тезис, что с помощью музыки можно эффективно влиять на подсознание людей. В частности, он утверждал, что посредством ритмичных звуков можно загипнотизировать слушателей и «вбить им в голову все, что угодно». Совсем недавно это смелое высказывание получило чисто научное подтверждение.

Группа ученых, имеющих прямое отношение к известному проекту «Интераура», после нескольких лет тщательного изучения воздействия музыки на подсознание, пришла к немного неожиданным выводам. В частности, исследователи изучали психологическое состояние посетителей ночных клубов в условиях воздействия на них ритмичной музыки. Как выяснилось, многим подросткам достаточно семи минут, чтобы полностью потерять контроль над собой и превратиться в абсолютно гипнабельный материал. Также ученые изучали воздействие на человека прямо противоположной музыки. Эксперименты в супермаркетах показали, что расслабляющая, мягкая музыка, транслируемая в торговых залах, побуждает потенциальных покупателей посвящать покупкам больше времени. Благодаря этому выручка магазинов, при прочих равных условиях, заметно возрастает.

Ученые проанализировали самые разные мелодии и стили музыки, которые объединяет способность влиять на подсознание. В результате многолетней работы был выявлен психоключ, содержащийся во всех гипнотизирующих музыкальных произведениях. Речь идет о неосознаваемых разумом звуковых сигналах на основе нейроволновой стимуляции, которые активизируют внутренние поведенческие механизмы человека. Это открытие может дать старт для развития целого направления в медицине и стать базой для разработки лечебных методик в неврологии и психиатрии, которые избавят многих людей от психологических проблем, помогая им самостоятельно достичь желаемых схем поведения. Яркий тому пример недавно запущенный и ныне успешно работающий проект «Интераура», в рамках которого для всех желающих создаются индивидуальные психоактивные аудиопрограммы и гипнотические сессии.

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