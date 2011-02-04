Чем полезны игры отцов с детьми?

Уделяя время ребенку, отцы должны сконцентрироваться на процессе игры, оставляя остальные заботы - о кормлении и купании - матерям, считают ученые. Психологи обнаружили, что пары, у которых обязанности по уходу за детьми распределяются таким образом, имеют более крепкие, более близкие отношения, а излишнее вмешательство мужчины сводит усилия его второй половины на нет.

Это открытие стало разочарованием для людей, которые считают, что матери и отцы должны в равной мере заботиться о своих детях, говорит профессор Сара Чоппе-Салливан из Университета штата Огайо. Однако, отмечает она, данный рецепт не обязательно подходит всем парам. "Можно, конечно, иметь прочные отношения, не разделяя обязанности", - комментирует профессор Чоппе-Салливан.

В исследовании Салливан и ее коллег приняли участие 112 пар, у которых были четырехлетние дети. Сначала они заполнили опросники, в которых описали, как часто играют со своими детьми и как часто берут на себя другие заботы.

Затем детям дали 20-минутное задание, требующее помощи родителей. Пока родители помогали своим чадам, ученые наблюдали, насколько муж и жена поддерживают или пытаются "переплюнуть" друг друга. Через год ученые проанализировали состояние пар. Оказалось, у пар, где отцы больше играли со своим ребенком, отношения были более благоприятные. Там же, где отцы больше принимали участие в других заботах о ребенке, уровень взаимной поддержки отмечался на низком уровне.

medkarta.com