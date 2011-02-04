Чёрный чай защищает от инсульта

Три чашки чая в день - утром, днем и вечером - помогут защитить и сохранить здоровье, уверяет профессор фитохимии в Школе фармакологии при Университете Лондона Симон Гиббонс. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно пьют чай, реже имеют опухоли мозга или инсульт, а также лучше переносят инфекции.

Как пишет The Daily Mail, существуют четыре основных типа чая - черный, зеленый, белый и улун. Все они содержат полезные антиоксиданты. При этом добавление молока нежелательно: белки мешают организму получить доступ к полезным веществам, а вот сахар не имеет такого эффекта.

15-летнее исследование в Нидерландах показало тесную связь между регулярным потреблением черного чая без молока и снижением риска инсульта. Исследователи пришли к выводу, что флавоноиды (питательные вещества с антиоксидантными свойствами), найденные в черном чае, способствовали сокращению производства "плохого" холестерина, который может привести к сужению артерий, увеличивая вероятность инсульта или сердечного приступа.

А изыскание американских специалистов установило: пять порций черного чая в день снижает уровень "плохого" холестерина на 11%. Флавоноиды также улучшают работу кровеносных сосудов.

Черный чай хорош с точки зрения улучшения концентрации. Исследование в Университете Нортумбрии доказало, что кофеин и L-теанин, входящие в состав листьев черного чая, улучшают когнитивные навыки. Плюс, насыщен полифенолами, тормозящими рост клеток рака.

Но особенно богат полифенолами зеленый чай. Еще он помогает пищеварительной системе, стимулируя сокращение мышц кишечника, улучшая состояние при запорах, вздутии живота, коликах, и способствует снижению веса. Имбирный чай снимает тошноту и обычно рекомендуется беременным.

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