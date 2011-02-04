Помощь другим людям помогают избавиться от зависимости

Участие в общественных работах и помощь другим людям помогают избавиться от алкогольной и наркотической зависимости, считают ученые из университета Вестерн Кейс Резерв в США.

Ученые взяли за образец программу «Анонимные алкоголики», в ходе которой терапия зависимости осуществляется на принципе родства – общих проблемах и переживаниях всех участников.

Первое исследование прошло в 2004 году. Выяснилось, что 40 процентов алкоголиков, помогавшие братьям и сестрам по несчастью в проекте «Анонимные алкоголики», смогли успешно расстаться с зависимостью. А вот среди тех, кто в программах взаимопомощи не участвовал, удачно «завязали» только 22 процента.

Следующее 15-месячное исследование, проведенное в 2009 году, показало, что 94 процента алкоголиков, работавших в группах взаимопомощи, делали это с удовольствием и сообщали об очень низком уровне депрессии.

По мнению ученых, группы взаимопомощи для людей, страдающих зависимостью – один из лучших вариантов реабилитации. Возможность почувствовать, что твоя проблема не уникальна, и ты можешь что-то сделать для других, заставляет забывать о собственной тяге к психоактивным веществам и легче переносить период адаптации к жизни без наркотика.

newsland.ru