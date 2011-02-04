Фастфуды обложат налогом на ожирение

Власти административного района Олдем в графстве Большой Манчестер, Великобритания, предложили ввести дополнительный налог для кафе и закусочных, торгующих фастфудом. Согласно инициативе чиновников, вновь открывающиеся заведения общепита должны будут уплатить единовременный налог в размере тысячи фунтов стерлингов, пишет Mail Online.

Собранные таким образом деньги будут потрачены на мероприятия по борьбе с детским ожирением. Распространенность этого заболевания среди детей в Олдеме выше, чем в среднем по Великобритании. Согласно статистике, всего за десять лет уровень ожирения среди детей в возрасте 9 лет увеличился здесь более чем в три раза.

В муниципалитете не исключают, что ряд предприятий смогут избежать налога в том случае, если им удастся доказать свое намерение торговать исключительно полезной пищей.

Авторы новой инициативы утверждают, что уже получили поддержку представителей ряда соседних муниципалитетов. В случае, если их предложение будет одобрено, а его реализация будет признана удачной, аналогичные налоги могут быть введены в других регионах страны.

Как отмечает Mail Online, в 2004 году предложение о ведении аналогичного налога на фастфуд рассматривался правительством Великобритании. Тогда эта мера была отвергнута в связи с негативными последствиями для экономики страны.

medportal.ru