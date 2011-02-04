Как правильно готовить брокколи

О пользе брокколи диетологи говорили давно. Однако до недавнего времени они не уточняли, как именно надо готовить овощ, чтобы он сохранял свои полезные свойства. Сотрудники Университета Иллинойса провели исследование и выяснили: действительно, способ приготовления напрямую влияет на эффективность брокколи с точки зрения борьбы с раком. Итак, для профилактики онкологических заболеваний в неделю необходимо потреблять от трех до пяти порций овоща. Весь секрет скрывается в ферменте мирозиназе и веществе сульфорафане. Они борются с воспалениями. При этом варка уничтожает мирозиназ. Порошковые же экстракты брокколи не работают, ведь в них нет необходимых защитных ферментов.

Исследователи заявляют: главное, не переваривать овощ. Достаточно всего двух-трех минут термической обработки. Также ученые подчеркивают, что больше всего ценного сульфорафана и мирозиназа содержат ростки брокколи. При употреблении ростков поглощение этих веществ увеличивается почти в два раза. Горчица, руккола и васаби помогут усилить положительное действие брокколи.

medkarta.com